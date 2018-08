Markus Stephan und sein Kollege Ralf Vowinkel sortieren den angelieferten Sondermüll. © Helmling

Lorsch.Einen guten Zuspruch verzeichnete am Samstagvormittag die Sammelaktion für Sondermüll, die zwei Mal im Jahr durchgeführt wird. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) hatte sein Umwelt-Mobil auf den Parkplatz zum Gelände des Betriebshofes in der Wolfshecke 2 aufgestellt. Innerhalb von wenigen Stunden war rund eine Tonne Sondermüll sicher für den Abtransport in speziellen

...