Einführung in Excel 2016

Lorsch.Eine Einführung in die Tabellenkalkulation Excel 2016 erhalten Teilnehmer in einem Kurs der Kreisvolkshochschule. Von den Grundlagen der Tabellenerstellung über Formatierungsmöglichkeiten bis zum Rechnen mit Formeln und Funktionen reichen die Inhalte. Nebenbei werden auch die Gestaltung von Diagrammen sowie Sortier- und Filtermöglichkeiten besprochen.

Der Kurs läuft am 24. Mai (Freitag), von 18 bis 21 Uhr, am Samstag, (25.) von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag (26.) von 9 bis 13 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch. Windows-Grundkenntnisse werden für die Teilnahme vorausgesetzt. Anmeldungen sind möglich über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-18. red

