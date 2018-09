Einstimmiger Beschluss für die zweite Lorscher Grundschule

Lorsch.Der Lorscher Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze hat in dieser Woche, wie in der Stadtverordnetenversammlung angekündigt, über das Thema einer zweiten Grundschule in Lorsch beraten. Ergebnis: Einstimmig hat das Gremium den Vorschlag für einen Neubau begrüßt.

Als sinnvoll gilt in Lorsch ein Standort im Süden der Gemarkung. Ein Neubau würde sich dort unter anderem

...