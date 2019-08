Einweg-Plastik bei Lorscher Festen verboten

Lorsch.Schockierende Bilder von Tieren, die an Plastikmüll verenden, hat fast jeder schon gesehen. Ein Großteil des Kunststoff-Abfalls landet in Gewässern – in Kleinstpartikeln gelangt ein Teil davon irgendwann auch in die menschliche Nahrungskette. Auf dieses Gesundheitsrisiko machte Matthias Schimpf in der Stadtverordnetenversammlung aufmerksam. „Wir können nicht die Welt retten“, räumte der

...