Eltern-Tag in der Villa

Anzeige

Lorsch.Dass es „Girls‘ Days“ gibt und „Boys‘ Days“, ist bekannt. Weniger aber, dass es auch einen ähnlichen Tag für Eltern gibt, an dem Väter und Mütter in die Welt ihrer Kinder eintauchen können. So lässt sich die Einladung des Lorscher städtischen Kindergartens Villa Kunterbunt verstehen, die am Freitag, 2. März, von 15 bis 17 Uhr allen Eltern, Großeltern und andere Familienangehörigen einen Spielenachmittag anbietet.

„Sie haben dann die Möglichkeit, den Kindergarten gemeinsam mit ihren Kindern zu erkunden, mehr über das offene Haus, die verschiedenen pädagogischen Angebote und die einzelnen Funktionsräume zu erfahren, die Erzieherinnen in ihrem Alltag zu treffen und Fragen zu stellen“, wirbt die Leitung des Kindergartens für das Angebot. Für das leibliche Wohl sorgt die Elternschaft der Kita. Im Cafeteria-Bereich haben die Besucher bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und mehr über das Haus und das Konzept zu erfahren. Dort stehen auch Mitglieder des Elternbeirates der Villa Kunterbunt für Fragen zur Verfügung „Unser Team und die Elternvertreter freuen sich auf einen bunten, lebhaften Nachmittag mit vielen interessierten Gästen“, betonen die Einladenden in der Villa Kunterbunt. zg