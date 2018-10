Empanadas zubereiten

Lorsch.Empanadas gehören in Lateinamerika zum alltäglichen Leben. Die gefüllten Teigtaschen gibt es auf der Straße mal schnell aus der Hand oder im Restaurant als Vorspeise. Füllen kann man sie mit Fleisch, Käse, Gemüse, Eier oder einem bunten Mix.

In der Küche spanisch sprechen

Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet jetzt einen Kochkurs in Lorsch an, in dem allerlei Empanada-Variationen zubereitet werden – ganz nebenbei wird dabei noch Spanisch gesprochen.

Wer nur wenig Spanisch kann, muss aber keine Angst haben. Denn die Kursleiterin spricht auch Deutsch.

Termin am 27. November

Der Empanada-Kurs läuft am 27. November (Dienstag) in der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr in Lorsch, und zwar in der Werner-von-Siemens-Schule. Die Kreisvolkshochschule bittet interessierte Teilnehmer um Voranmeldung, entweder am Telefon unter der Rufnummer 06251/ 17296-0 oder online über die Homepage unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018