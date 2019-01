Empfang in Lorsch und in Einhausen

Lorsch/Einhausen.Zu Neujahrsempfängen sind Lorscher und Einhäuser heute in ihren jeweiligen Kommunen eingeladen. In Lorsch werden Bürgermeister Christian Schönung und Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul Gäste um 17.30 Uhr in der Nibelungenhalle begrüßen.

Für die musikalische Umrahmung sorgt der Liederkranz. Im Rahmen des Empfangs werden verdiente Lorscher für ehrenamtliches Engagement geehrt. Angestoßen wird mit Sekt, stärken kann man sich mit Welschbrot.

In Einhausen beginnt der Neujahrsempfang heute um 19.30 Uhr in der Sporthalle. Für die musikalische Unterhaltung in der Weschnitzgemeinde sorgen das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Heppenheimer Franz Lambert mit seiner Orgel. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019