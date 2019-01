Ende der Weihnachtszeit

Lorsch.Mit dem Entfernen des großen Christbaums vor dem Lorscher Rathaus und dem Abbau der Beleuchtungsanlagen in der Römerstraße, unser Bild, auf dem Benediktinerplatz und in der Bahnhofstraße, wurde jetzt die Weihnachtszeit in der Stadt offiziell beendet. Die Mitarbeiter des Betriebshofs, die mit einer Arbeitsbühne unterwegs waren, benötigten mehrere Tage für diese Aktion, da sie immer wieder einen Parkplatz suchen mussten für ihre Hebebühne, um den fließenden Verkehr nicht zu behindern. ml/

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.01.2019