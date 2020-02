Endlich schöner Rasen

Lorsch.An alle diejenigen, die Freude an ihrem Rasen haben möchten und sich nicht mehr über Moos, Wildkräuter und Kahlstellen im Garten ärgern wollen, richtet sich ein Vortrag in Lorsch, zu dem die Kreisvolkshochschule einlädt. Am 13. März (Freitag) informiert ein Experte über verschiedene Pflegemaßnahmen und die vorbereitenden Arbeiten für einen schönen grünen Teppich – von der Bodenbearbeitung bis

...