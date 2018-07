Anzeige

In den vergangenen Wochen war der Lorscher Teil des BA mit dem Thema Parkplatz-Ost gut gefüllt.

In der Diskussion um den Bau vermisse ich sachliche Alternativvorschläge der Politik. Es kann doch nicht nur Schwarz oder Weiß geben, oder? Vor ein paar Jahren gab es Ideen, Parkdecks an der Nibelungenhalle oder hinter der Volksbank zu errichten, um der Parkplatznot entgegenzuwirken. Was wurde aus diesen Ideen? Wären das nicht Alternativen mit Potenzial? Gäste und Lorscher könnten vor Ort parken, die Lokale und Geschäfte in Lorsch könnten durch mehr Laufkundschaft profitieren und gerade die vielen älteren Tagesgäste hätten kompakte Wege in Lorsch vor sich.

Manchmal wünsche ich mir, dass man sich nicht krampfhaft hinter Plänen versteckt und „alternativlos“ daran festhält.