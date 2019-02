Entwicklung lässt nichts Gutes erwarten

„Gewerbeflächen reichen nicht“, BA vom 10. 02. 2019

Wow – nun wissen wir, wo in Lorsch noch Flächen für Gewerbegebiete ausweisbar sind. Hätte es dazu einer Beratungsgesellschaft aus Hamburg bedurft? Wozu gibt es eigentlich die EGL? Die präsentierten Zahlen trägt ein mittelmäßig begabter Mitarbeiter in weniger als einer Woche aus den amtlichen Statistiken und den bei der Stadt und im Kreis ohnehin verfügbaren Informationen zusammen. Was aber nichts kostet, ist nichts wert! Nach diesem Motto wird viel beraten und viel Steuergeld ausgegeben.

Wenn man aber schon Beratungsunternehmen beauftragt, wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, ein Unternehmen zu wählen, dessen Kompetenz nicht schwerpunktmäßig im „Bereich von Standort- und Marktanalysen, Bedarfsanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Konversions- und Vermarktungskonzepten“ liegt? Stadt- und Regionalentwicklung bedeuten schließlich mehr als die reine Fokussierung auf Ökonomie.

Der im Gutachten zum Ausdruck gekommene einseitige Blick auf die Vermarktung von Flächen wurde schließlich auch von der Stadtverordnetenvorsteherin mit ihrer Bemerkung, sie wolle nicht, dass „Lorsch in 20 Jahren zugebaut“ werde, treffend beschrieben. Leider lässt die bisherige Entwicklung nichts Gutes erwarten.

Joachim Bliemeister

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019