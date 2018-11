Erfolgreiche Athleten gesucht

Lorsch.Erfolgreiche Sportler, Sportlerinnen und Teams können ab sofort als Kandidaten für die Sportlerehrung gemeldet werden. Sie findet am 30. März in der Nibelungenhalle statt. Abgabeschluss für die Nominierungen ist der 13. Januar 2019, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sportkommission empfiehlt dem Magistrat Kandidaten zur Nominierung. Bewerber für die Auszeichnung zum „Sportler des Jahres“, zur „Sportlerin des Jahres“ sowie dem „Team des Jahres“ werden dann im Bergsträßer Anzeiger vorgestellt, die Titelgewinner im Rahmen eines Publikumsvotings ermittelt. Voraussetzung für eine Berücksichtigung ist, dass die Leistungen bei Wettkämpfen des Sportbundes oder einer vergleichbaren internationalen Organisation erbracht und führende Plätze belegt wurden, etwa der erste Platz bei einer Kreismeisterschaft, Platz 1-3 bei einer Bezirksmeisterschaft, Platz 1-5 bei einer Landesmeisterschaft, Platz 1-10 bei einer DM oder eine Platzierung auf internationaler Ebene.

Nominierungen per Post, E-Mail oder Fax an Alexandra Seipp, Hauptamt der Stadt Lorsch, Kaiser-Wilhelm-Platz, per Fax erreichbar unter 06251/5967-200, per E-Mail unter a.seipp@lorsch.de. red

