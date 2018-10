Erntedankfestmit Taufe und Suppenessen

Lorsch.Am kommenden Sonntag, 21. Oktober, lädt die evangelische Kirchengemeinde Lorsch zu ihrem Erntedankfest in Form eines Familiengottesdienstes um 10 Uhr in ihre Kirche ein.

Jeder, der möchte, kann eigene Erntegaben zu diesem Gottesdienst mitbringen und vor Gottesdienstbeginn im Eingangsbereich den Helfern übergeben. Die Kinder des Evangelischen Kindergartens und alle weiteren teilnehmenden Mädchen und Jungen sind eingeladen, nach dem Glockenläuten beim Einzug in die Kirche die Gaben zum Altar zu bringen.

Besonders das Wasser wird neben allen anderen Gaben im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. So wird ein vier Monate alter Täufling mit frischem Quellwasser aus der Quelle in Oberhambach getauft. Die von der Kirchengemeinde eingeladenen Kinder, die bereits vor fünf oder sechs Jahren getauft wurden, können so die Taufe selbst nochmals nacherleben und mit der gesamten Gemeinde die Tauferinnerung feiern.

Am Ausgang der Kirche können dann frisch gebackene Steinofenbrote gegen eine Spende für Brot-für-die-Welt erworben werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Familien zum gemeinsamen Suppenessen und zum geselligen Beisammensein in das Gemeindehaus eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018