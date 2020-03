Erst 17 – und schon zum vierten Mal nominiert

Lorsch.Nicht wenige Athleten, die von der Stadt Lorsch für den Titel „Sportler des Jahres“ vorgeschlagen werden, erfahren mehr als einmal die Ehre, in diesen kleinen Kreis aufgenommen zu werden. Viele von ihnen beweisen schließlich über Jahre Top-Leistungen in ihrer jeweiligen Disziplin und bringen jede Menge Titel nach Hause. Simon Specht gehört zum Beispiel dazu. Dass der Kanurennsportler nun bereits zum vierten Mal als Titelanwärter für die Sportlerwahl nominiert wurde, einmal bereits zum „Sportler des Jahres“ gekürt wurde und sich schon ins „goldene Buch“ der Stadt eintragen durfte, ist allerdings alles andere als alltäglich. Denn Specht ist erst 17 Jahre alt.

Schon als Zwölfjähriger gehörte der Lorscher erstmals zum Kreis der Kandidaten. Der damalige Sechstklässler machte mit Erfolgen bei der Hessenmeisterschaft und den Süddeutschen Meisterschaften auf sich aufmerksam. Inzwischen hat Simon Specht die Werner-von-Siemens-Schule nach einem guten Realschulabschluss hinter sich gelassen und bereitet sich auf das Fachabitur vor – und sportlich hat er Erfolg an Erfolg gereiht und feiert längst international Medaillengewinne. Bei den Olympic-Hope-Games, eine WM für den Nachwuchs, holte er Gold.

In Bratislava paddelte der Lorscher dabei im vergangenen Jahr im Kanu-Vierer über 500 Meter der Konkurrenz mit deutlichem Vorsprung davon. Die Strecke über 200 Meter gewann Specht im Kanu-Zweier der Junioren gleichfalls. Immerhin 800 Sportler aus 36 Nationen kämpften beim Wettbewerb in der Slowakei um die vordersten Ränge.

Ins Nationalteam berufen zu werden, wie es Specht gelungen ist, schaffen nur die Besten. Bei den Qualifikationstests für die Junioren im Bundesleistungszentrum Kienbaum entscheidet nicht nur die Schnelligkeit auf dem Wasser. Ausdauer, Tempo, Kraft und Fitness müssen bei Sprints sowie beim Bankziehen und Bankdrücken nachgewiesen werden. Gewichte von 40 und 50 Kilogramm müssen dabei in einem Zeitraum von nur zwei Minuten so oft als möglich angehoben werden. „120 Wiederholungen sind mein Ziel“, sagt Specht.

Aus allen Daten – Gewicht, Hubweg, Zahl der Wiederholungen – werden Noten errechnet. Die Konkurrenz schläft nicht. Oft entscheiden hauchdünne Unterschiede.

Nach der Teilnahme im EM-Team im Vorjahr hofft Simon Specht für dieses Jahr, dass er das Nationalteam bei der WM verstärken kann. Die erfolgreichsten Athleten messen sich bei der Junioren-Weltmeisterschaft diesmal in Brandenburg. Für seine Ziele trainiert der Lorscher sehr diszipliniert – regelmäßig sechsmal in der Woche. „Im Sommer ist das toll“, schwärmt er vom Wassersport.

Gegenwind ist nicht so lustig

Wer gewinnen will, kann aber auch im Winter oder bei unfreundlichem Wetter nicht ausruhen. „Bei Gegenwind macht es nicht so viel Spaß. Auch Seitenwind ist doof“, räumt der Kanute ein, der für den renommierten Wassersportverein Lampertheim startet und dort zu den herausragenden Athleten zählt. In Lampertheim liegt auch die Elisabeth-Selbert-Schule, an der sich Specht nun im Bereich Wirtschaft und Verwaltung aufs Fach-Abi vorbereitet. Den praktischen Teil der Ausbildung absolviert er in einem dortigen Vermessungsbüro. Fahren zwischen Lampertheim und Lorsch darf er bald selbst, gerade macht er den Führerschein.

Dass er hofft, sich auch noch bei für ihn neuen Wettkämpfen beweisen zu können, das verschweigt der Lorscher nicht: Die Olympischen Spiele würden ihn reizen. In Paris 2024 wäre Simon Specht 21 Jahre alt. Falls ihm die Teilnahme gelingt, dürfte er auch erneut für die Sportlerwahl vorgeschlagen werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020