Erst bange Blicke, dann lange Schlangen

Lorsch.Am verlängerten Wochenende wurde im ehemaligen Straßenbaudepot in Lorsch zwei Tage lang mit Livemusik gefeiert: Zu seinem schon traditionellen Fest unter dem Motto „Mamas Küche bleibt an Pfingsten kalt“ hatte der Lorscher Musikzug Laurissa auf das Gelände am Sachsenbuckel eingeladen. Nicht nur die zahlreichen Wildgerichte auf der Speisekarte lockten zahlreiche Gäste an. Doch zu Beginn des Pfingstfests am Sonntag mussten die Laurissianer bangen.

Erster Auslandsauftritt der Laurissa im August Nachgezählt: Im Jahr kommen beim Lorscher Musikzug Laurissa etwa 25 Auftritte zusammen. Ein weiterer Termin ist das Zeltlager, zu dem die Laurissa-Musiker am 29. Mai für vier Tage ins baden-württembergische Kämpfelbachtal südwestlich von Bretten fahren. Am Sonntag, 27. Mai, spielen die Musiker beim Pfarrfest rund um die katholische Kirche in Lorsch. Beim beliebten Heckenfest in Einhausen tritt die Laurissa dann am 24. Juni auf. Vorher findet am 17. Juni das Platzkonzert im Lorscher Zentrum statt. Zweites Heimspiel der Konzertreihe ist am 9. September. Geplant ist am 11. August ein erster Auslandsauftritt: Die Laurissa-Musiker geben ein Platzkonzert in Luxemburg. Am 17. November findet dann das Jahresabschlusskonzert in der Nibelungenhalle statt. ted

Gefeiert wird seit 1985

Ende gut alles gut: Nach zögerlichem Anfang am Sonntag und nachmittäglichem Regen – nach dem Schauer blieben die Gäste nämlich weitestgehend aus – machte der Sommer-Sonnenschein am Pfingstmontag wieder alles wett. Besonders die angebotenen Wildgerichte waren der Renner und an beiden Tagen schnell ausverkauft. Es kamen treue Stamm-Gäste – manche sogar, seit es das Pfingstfest der Laurissianer im Depot gibt –, Lorscher Neubürger und kulinarisch Interessierte aus Heidelberg, Mannheim, Worms, Lampertheim und den umliegenden Städten und Gemeinden an der Bergstraße.

Bevor es das Pfingstfest gab, feierte der Musikzug Laurissa am Wochenende nach dem Johannisfest ihr Sommernachtsfest im Zelt auf dem Juxplatz, das dafür extra stehengelassen wurde. 1985 zogen die Laurissa-Musiker dann mit ihrem Sommernachtsfest auf die freie Parkfläche hinter dem Waldschwimmbad um. Es folgte ein weiterer Umzug: Von 1997 an wurde das traditionsreiche Sommernachtsfest des Musikzuges in der Freizeitanlage am Sachsenbuckel ausgerichtet. Vor genau 14 Jahren änderte sich schließlich der Termin: Der damalige Vorstand einigte sich auf die Pfingstfeiertage zur Ausrichtung – und das Pfingstfest war geboren.