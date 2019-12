Erste Fahrradstraße wird markiert

© Dietmar Funck

Lorsch.Weil das Stadtgebiet kaum Steigungen aufweist, ist Radfahren in Lorsch leicht. Die Wege sind zudem kurz – 2019 werden einige auch sicherer. Das Radverkehrskonzept macht es möglich.

Markierungshilfen, Piktogramme sowie Schutzstreifen für Radler, zum Beispiel in der Bahnhofstraße, gehören zum Maßnahmenpaket. Erstmals werden auch Fahrradstraßen ausgewiesen. Die erste entsteht am Birkengarten. In dem Abschnitt zwischen der Einmündung Nibelungenstraße bis zum Waldschwimmbad haben Radfahrer dort nun Vorfahrt, auch Radeln nebeneinander ist erlaubt.

Eine Verbesserung ergibt sich auch für die Schüler, die in die Nachbarkommunen pendeln. An der Bushaltestelle Odenwaldallee wird eine Abstellanlage installiert. Sie ermöglicht es, Fahrräder diebstahlsicher dort zu parken. sch/Bild: Funck

