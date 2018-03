Anzeige

Lorsch/Bergstraße.Die Stimme kann Gefühle wecken, überzeugen und zum Träumen verleiten. Doch wie arbeitet dieses Instrument eigentlich? Und wie benutzt man es richtig? Um die Grundlagen der Stimme, des Singens und des Sprechens geht es in einem Kurs der Kreisvolkshochschule. Die Teilnehmer besprechen Funktionsweise der Stimme, lernen Grundlagen von Atemtechnik, Silbenformung und Intonation kennen. Der Kurs findet ab morgen, 1. März, fünfmal donnerstags von 19 bis 21 Uhr in einem Lorscher Tonstudio statt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der Behindertenhilfe am Starkenburgring. zg