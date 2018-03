Erster Auftritt im Europapokal

Anzeige

Lorsch.Die Lorscher Sportkeglerinnen behaupten sich seit Jahren in der ersten sowie in der zweiten Bundesliga. Der Kader von Kriemhild I ist jetzt zum wiederholten Mal für die Wahl zur Lorscher Mannschaft des Jahres nominiert. Denn die Frauen, sie spielen anspruchsvolle 120 Wurf, haben sich im vergangenen Jahr den dritten Platz in der Liga erkämpft. Zudem waren sie erstmals auch international am Start. Die Lorscherinnen kamen beim europäischen NBC-Mannschaftspokal in München auf den 13. Platz.

„Das hat viel Spaß gemacht“, so die Lorscherin Ute Hintze, die seit 22 Jahren kegelt, mehrfache Hessenmeisterin ist und vielfach gute Platzierungen bei der Deutschen Meisterschaft geholt hat. Natürlich habe sich ihr Team in München gewünscht, mehr zu erreichen. Nun hoffe man, noch einmal die Chance zu bekommen.

Kegeln ist mancherorts Geldsache

In diesem Jahr klappt das allerdings nicht. Ende März endete die Saison. Nach den 18 Spieltagen landeten die Lorscher Sportkeglerinnen diesmal genau im Mittelfeld: Platz fünf. International wird Kriemhild mit diesem Rang nicht spielen. Bei der letzten Begegnung in der Saison – sie führte die Lorscherinnen auswärts nach Erlangen-Bruck – kassierten die Sportlerinnen sogar eine „richtige Klatsche“, beschönigt Ute Hintze mit Blick auf das 0:8 nichts.