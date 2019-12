Erster Auftritt im „Haus Christoph“

Lorsch.Zu einem ersten Auftritt in der neuen Seniorenresidenz im Ehlried lädt die Musikschule Stadt Lorsch Zuhörer ein. Das Konzert findet am kommenden Donnerstag (19.) statt, Beginn ist im „Haus Christoph“ um 16.30 Uhr.

Für die Musikschule hat Petra Weis mit Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Die jungen Leute präsentieren Musikstücke am Klavier und an der Violine. Zudem ist eine Gesangsschülerin zu hören.

Auch die Kinder, die in musikalischer Früherziehung unterrichtet werden, sind dabei. Für die Vier- und Fünfjährigen steht am Donnerstag der erste öffentliche Auftritt an. Betreut werden sie von Melida Capatina.

Auch mit der Seniorenresidenz in der Hildegard-von-Bingen-Straße ist eine Zusammenarbeit vorstellbar, wie es sie mit dem Johanniterhaus bereits seit längerer Zeit gibt, so Petra Weis für die Musikschule Stadt Lorsch. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019