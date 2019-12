Erster Basar im Advent

Lorsch.Zu einem „Weihnachtlichen Basar“ sind Besucher in den Kindergarten in der Viehweide eingeladen. Termin ist am kommenden Freitag (6.). Der Basar am Nikolaustag ist eine Idee des Kita-Fördervereins. Erstmals laden die Eltern zu der Veranstaltung ein, so Kindergarten-Leiterin Brigitte Heim.

Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr gibt es Waffeln, allerlei von Eltern Gebasteltes und Wundertüten für

...