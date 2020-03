Erster Sonntag ohne Messe in der Kirche

Lorsch.Das hat Renatus Keller noch nicht erlebt: Es ist Sonntag, aber es gibt keinen Gottesdienst. Natürlich kennt der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Lorsch Sonntage, an denen er nicht selbst am Altar stand. Aber dass dann kein Kollege im Einsatz war, weil überhaupt keine übliche Messe für alle angesetzt ist – das war noch nie da. Morgen (22.) ist es soweit. Erstmals wird es in der Kirche

...