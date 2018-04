Erstkommunion gefeiert

In der katholischen Pfarrkirche St. Nazarius feierten 60 junge Lorscher ihre Erstkommunion gemeinsam mit Pfarrer Hermann Differenz, ihren Familien und ihren Katechetinnen. © Foto Gärtner

Lorsch.In der großen katholischen Gemeinde in Lorsch mit über 6300 Mitgliedern stand jetzt die Erstkommunion an. 60 Jungen und Mädchen feierten das Sakrament gemeinsam mit ihren Familien in der Pfarrkirche St. Nazarius.

Pfarrer Hermann Differenz hielt die Predigt. Bei der Erstkommunionsfeier im kommenden Jahr wird das wahrscheinlich der neue Pfarrer Michael Bartmann übernehmen. Denn Hermann

