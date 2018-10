Erweiterte Bus-Route könnte zu Problemen führen

Einhausen.Die von den Grünen beantragte und von der Gemeindevertretung befürwortete verbesserte Anbindung von Einhausen Nord an den Busverkehr lässt sich anscheinend nicht so einfach umsetzen wie erhofft. Das Thema wird derzeit von der für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständigen Abteilung im Heppenheimer Landratsamt geprüft. Eine erste telefonische Rückmeldung an das Rathaus macht jedoch

...