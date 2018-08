Erwin Rau seit 50 Jahren bei der Schreinerei Hartnagel

Einhausen.Die Schreinerei Hartnagel in Einhausen konnte jetzt ihrem Mitarbeiter Erwin Rau zur 50-jährigen Betriebszugehörigkeit gratulieren. Am 1. August 1968 hatte er bei der Firma eine Lehre zum Schreinergesellen begonnen. Und bis heute ist er nach eigener Aussage bei dem Unternehmen gerne tätig. Seine Leidenschaft für das Holzhandwerk hat er auch an seinen Sohn Manuel Rau weitergegeben. Dieser ist ebenfalls seit 20 Jahren bei der Firma Hartnagel beschäftigt. Mit Klaus Schumacher und Georg Hasslinger arbeiten bei dem Unternehmen zwei weitere Mitarbeiter, die ebenfalls seit ihrer Lehrzeit schon über 40 Jahre bei der seit 85 Jahren bestehenden Schreinerei tätig sind. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018