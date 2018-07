Es geht aufwärts bei den Schützen

Anzeige

Lorsch.„Es geht aufwärts beim Lorscher Schützenverein“, stellte das für die Mitgliederstatistik zuständige Vorstandsmitglied Michael Wiegand beim Sommerfest im Vereinsheim fest. Der Verein habe jetzt 134 Mitglieder, in 2018 seien elf neue hinzugekommen. 21 Schützen seien im Alter von 18 bis 21 Jahren. Das habe den Altersdurchschnitt um 2,3 Jahre gesenkt.

Insgesamt starten in unterschiedlichen Klassen acht Mannschaften für den Verein. Erfreulich sei, dass die 1. Mannschaft mit der Großkaliberpistole in die Bezirksklasse aufgestiegen sei. Stolz ist der Verein auch auf das 1. Sportpistolen-Team mit acht Schützen, einschließlich der Ersatzleute, die von der BZ-Klasse 2 in die BZ-Klasse 1 aufsteigen konnten. Dort schießen Diana Schreiber-Rehn, Elke Kraus, Andreas Rau, Thorsten Rühl, Volker Schmidl, Frank Markert, Jason Beyer, Harald Kraus, Winfried Morweiser. In der BZ-Klasse 1 wurde Diana Schreiber Rehn als beste Schützin ausgezeichnet.

Michael Wiegand blickte auch in die Zukunft. Da wollen die Lorscher Schützen nämlich eine zweite Luftpistolenmannschaft anmelden. Gefeiert wurde mit Steaks, Bratwurst, Salaten und kühlen Getränken. Im Rahmen der Veranstaltung sollten langjährige Mitglieder geehrt werden: Christina Koch-Quell (25 Jahre Mitglied), Sven Hartmann (25), Norbert Hornung sowie Julia, Franziska, und Uwe Köhler (alle 15 Jahre Mitglied). Wegen der Urlaubszeit waren aber nur Sven Hartmann – in jungen Jahren Mannschaftsweltmeister mit dem Luftgewehr – und der aktive Schütze Norbert Hornung gekommen. Vorsitzender Ralf Beyer und sein Vertreter Andreas Rau ehrten die erfolgreichen Schützen. Neben einer Urkunde und einer Flasche „Schützenbruder“ gab es für 15 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Bronze, für 25 Jahre die in Silber. Ein besonderes Dankeschön und ein Präsent erhielt der Sportpistolenschütze Frank Markert. Er hatte mit schwerem Gerät geholfen, einen Teil der Außenanlage des Vereinsgeländes neu zu gestalten.