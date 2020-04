Es gibt genügend Möglichkeiten, Abfall zu entsorgen

„Immer mehr Müll illegal entsorgt“, BA vom 8. 4., und Leserforum „ Einrichtungen müssen zur Verfügung stehen“, BA vom 11.4.

Seit 2 Jahren beobachte ich eine vermehrte Müllverschmutzung an stadtnahen Waldwegen, Parkplätzen und in Parks. Achtlos und scheinbar selbstverständlich wird kurzerhand etwas aus dem Auto geworfen. Nicht nur Papiertaschentücher oder „Coffee to go“-Becher liegen herum, sondern hier wird echte Abfallentsorgung praktiziert: Matratzen, Kühlschränke, Lampen und Unmengen an Plastikverpackung.

Müll aber gehört nicht in die Natur! Denn andere müssen es aufheben und entsorgen. Aber man fährt in den Wald, um den Müll kostenfrei zu entsorgen, anstatt den Weg auf sich zu nehmen, den eigenen Dreck ohne Zusatzkosten für die Gesellschaft in die nächstgelegene Abfallentsorgungsanstalt zu fahren.

Anstatt, dass der Leserbriefschreiber diesen Egoismus anprangert, soll der Bürgermeister für einen „Plan B“ wegen der vorübergehenden Schließung einiger Wertstoffhöfe sorgen. Diese Schuld-Verschiebung und Rechtfertigung der illegalen Müllentsorgung seitens des Leserbriefschreibers entsetzt mich zutiefst. Es gibt immer noch genügend Möglichkeiten, legal seinen Abfall zu entsorgen, so dass es keinen Plan B braucht: Umweltmobil nach Plan, Sperrmüllabholung vor der Haustüre; Papiertonne, gelber Sack und Restmülltonne werden ohnehin weiter abgeholt; die Entsorgungsstellen in Heppenheim und Lampertheim haben auch in Corona- Zeiten geöffnet (Elektroartikel sind kostenlos abzugeben).

Entgegen dem Leserbriefschreiber bin ich froh darüber, dass elementare Bedürfnisse wie Wasser und auch Müll nicht der freien Marktwirtschaft obliegen, sondern unter kommunaler Aufsicht geregelt sind.

Aber was gar nicht geht: seinen Müll in die Natur zu kippen. Das bringt man kleinen Kindern schon bei. Manche Erwachsene verdrängen dieses Wissen, ohne sich über den Umwelt- und gesellschaftlichen Schaden bewusst zu sein. Geldstrafen helfen, dieses Wissen nicht mehr zu verdrängen. Es muss jeder beherzigen: Man fährt nicht in den Wald zur Müllentsorgung, sondern wartet auf den nächsten Sperrmülltermin oder fährt in den nächstgelegenen Wertstoffhof, um seinen Müll zu entsorgen. Das gilt in Corona-Zeiten wie sonst auch.

Carola Link

Lorsch

