Excel-Aufbaukurs startet

Lorsch.Ein Excel Aufbaukurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch wendet sich an erfahrene Nutzer, die weiterführende Funktionen kennenlernen wollen. Die Themen reichen vom Arbeiten mit großen Tabellen, dem Einsatz komplexer Formeln und spezieller Funktionen über den Einsatz von Pivot-Tabellen bis zur Makroaufzeichnung. Für die Teilnahme sind Excel-Grundkenntnisse nötig. Der Kurs läuft am 14. und 15. November von 8.30 bis 13 Uhr im Schulungszentrum in der Römerstraße 16.

Anmeldung unter www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/17296-21. red

