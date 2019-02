Excel besser kennenlernen

Lorsch.Wer Excel kennenlernen will oder seine geringen Kenntnisse darin erweitern möchte, hat jetzt bei der Kreisvolkshochschule Gelegenheit dazu – und zwar mit Einzelunterricht, der die Berücksichtigung individueller Schwerpunkte ermöglicht. Das Themenspektrum reicht von den Grundlagen der Tabellenbearbeitung über die Arbeit mit einfachen Formeln und Funktionen bis zum Speichern, Drucken und Verwalten der Tabellen.

Windows-Kenntnisse erforderlich

Ein EDV-Dozent stellt sich auf Fragen und Wünsche ein. Mitzubringen ist der eigene Laptop mit dem Betriebssystem Windows und Excel (ab Version 2010). Es wird empfohlen, bei der Anmeldung Themenwünsche mitzuteilen. Der Unterricht dauert anderthalb Stunden. Der Kurs läuft am kommenden Samstag (16.) ab 10 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch.

Für die Teilnahme sind Windows-Grundkenntnisse nötig. Interessenten melden sich an unter der Rufnummer 06251/17296-18 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

