Existenzielle Fragen

Stefan Danziger. © Anja Rattchen

Lorsch.Das Theater Sapperlot weist auf einen Auftritt des Comedian Stefan Danziger hin, der am nächsten Donnerstag, 5. März, ab 20.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der ehemaligen Tabakscheune in Lorsch (Stiftstraße 18) mit seinem aktuellen Solo-Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ gastiert. In einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt es:

„Bewaffnet mit Berliner Schnauze und frechem Flaum will Stefan Danziger wieder für Lachanfälle und Bauchmuskelkater sorgen. Mit im Gepäck hat er die existenzielle Frage: Was machen Sie eigentlich tagsüber? Auf eben diese Frage gibt er verblüffende Antworten.

In seinem Programm erzählt er von den Besonderheiten seiner Wahlheimat Berlin. Nicht nur Touristen, sondern auch alt eingesessene Berliner erfahren dabei einiges mehr über die Stadt, als Hinweise wie ,hier der Reichstag, da der Fernsehturm und da drüben die Gedächtnisskirche’.

Danziger verpackt historische Besonderheiten Berlins und Schrulligkeiten seiner Bewohner in Geschichten, die er auf der Bühne, im Reisebus und auf den Straßen der Hauptstadt präsentiert.“

Eintrittskarten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16. red

Info: www.sapperlottheater.de www.stefan-danziger.de

