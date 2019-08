Fahranfänger kracht gegen Gartenzaun

Lorsch/Hemsbach.Ein Fahranfänger aus Lorsch verursachte laut Polizei am Donnerstagabend in Hemsbach einen Verkehrsunfall, bei dem er selbst und eine Beifahrerin leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Kurz vor 20 Uhr erkannte der Lorscher in der Hemsbacher Schloßparkstraße einen vorfahrtsberechtigten Mercedes zu spät und versuchte zu bremsen und auszuweichen. Aufgrund

...