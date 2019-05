Fahrt an den Glauberg

Lorsch.Für Sonntag, 16. Juni, lädt der Lorscher SPD-Kulturkreis zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt Lorsch Interessierte zu einer Fahrt in die Keltenwelt am Glauberg ein. Los geht es um 9 Uhr an der Bushaltestelle am Stadthaus.

Am Glauberg gibt es eine 90-minütige Führung im Museum und auf dem Gelände. Vor rund 2400 Jahren war der Berg Sitz keltischer Herrscher. Dort fanden Archäologen Siedlungsspuren, reichlich Grabausstattung und die Statue eines keltischen Kriegers, dem sogenannten „Keltenfürsten“.

Gelegenheit für ein Mittagessen gibt es bei dem anschließenden Besuch des Hoffestes auf dem nahe gelegenen Schloss Ysenburg. Dort stehen regionale Spezialitäten zur Auswahl. Der Abschluss findet in Büdingen statt, das mit seiner schönen Altstadt zum Bummeln und Verweilen einlädt. red

