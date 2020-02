Fahrt zum Museum in Speyer

Lorsch.Das historische Museum der Pfalz in Speyer zeigt eine einzigartige kulturhistorische Schau zur Geschichte der Medizin. Sie nimmt Bezug auf die 2013 verfilmte Erzählung „Der Medicus“ von Noah Gordon und spannt den Bogen vom Altertum bis in die Gegenwart. Dabei gewährt sie Einblicke in das medizinische Wissen verschiedener Kulturen.

Bei einer Führung lernen Sie die Medizinkenntnisse der antiken Welt kennen und werfen einen Blick auf die wissenschaftliche Forschung der Zukunft. Anschließend bleibt den Teilnehmern noch ausreichend Zeit für einen individuellen Rundgang und für eine Stärkung im Museumscafé.

Eine Fahrt der Kreisvolkshochschule Bergstraße zu der Ausstellung findet am Donnerstag, 27. Februar, statt. Abfahrt des Busses ist um 9.30 Uhr in Heppenheim am Bahnhofsvorplatz. Die Rückfahrt von Speyer erfolgt um 15 Uhr. red

Info: Interessenten können sich über die Homepage kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/1729618 anmelden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020