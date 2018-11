Falsche Polizisten an der Strippe

Lorsch.In Lorsch haben sich am Montag mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet. Sie berichteten, zuvor von Betrügern angerufen worden zu sein, die sich als Polizisten ausgaben. Die „falschen Polizisten“ hatten ihnen eine in der Region bereits bekannte Geschichte einer festgenommenen rumänischen Einbrecherbande aufgetischt, um die persönlichen Verhältnisse der überwiegend älteren Menschen ausfragen zu können.

Telefonhörer aufgelegt

In Lorsch verhielten sich die Angerufenen vorbildlich und fielen nicht auf die Masche herein, so die Ermittler gestern. Die Angerufenen hätten „richtig reagiert“ und den Telefonhörer einfach aufgelegt.

5000 Euro ergaunert

In der Region wurde zuletzt am vergangenen Wochenende eine Seniorin aus Viernheim mit dieser Betrugsmasche um 5000 Euro gebracht, erinnert die Polizei.

Die Ordnungshüter warnen aus Anlass der Betrugsmasche erneut: „Geben Sie niemals ihre Wertsachen an fremde Menschen weiter.“ Die Polizei fordere Bürger niemals zu einer solchen Tat auf. „Beim geringsten Zweifel zögern Sie nicht und verständigen Sie umgehend Ihre Polizei“, appellieren die Ermittler eindringlich. pol

