Falscher Enkel am Telefon

Lorsch.Mehrfach versuchten Trickbetrüger gestern, Senioren um große Geldbeträge zu bringen, so die Polizei. Auch in Lorsch gab sich ein Betrüger in einem Telefonat als Enkel der Angerufenen aus. Er würde bei einem Notar sitzen und brauche für einen Immobilienkauf von ihr 25 000 Euro. Es kam glücklicherweise nicht zur Geldübergabe, so die Polizei. Betroffene sollten sich in ähnlichen Fällen die Nummer des Anrufers notieren und die örtliche Polizei informieren. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020