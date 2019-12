Familienleben jetzt auf nur 33 Quadratmetern

Lorsch.Interessantes zu sehen gab es gestern in der Friedensstraße an der Ecke zur Hirschstraße: Ein Wohnhaus auf vier Rädern rollte an. Mancher Passant drehte sich verwundert um und bestaunte das seltene Spektakel, dessen Ankunft von einem eigens aus Berlin angereisten vierköpfigen TV-Team gefilmt wurde. Das Haus, gezogen von einem starken Auto, stoppte vor der Hirschstraße 42. Dort stieg Familie

...