Fast 500 Schüler auf dem Wingertsberg

Lorsch.Die Grenze von 500 wird wahrscheinlich knapp verfehlt. 499 Kinder werden nach Angaben von Schulleiter Hans Neumann im kommenden Jahr voraussichtlich die Wingertsbergschule in Lorsch besuchen. 131 Mädchen und Jungen werden am 13. August neu eingeschult, wie schon in den vergangenen Jahren aufgeteilt in sechs erste Klassen. Eine hohe, aber im Vergleich zu den letzten Jahren nicht

...