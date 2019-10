Fastnachter sammeln Müll

Lorsch.Dass Fastnachter bei ihren Umzügen schon mal für Müll auf den Straßen verantwortlich sind, mag mancher monieren. Die Närrischen Drei möchten jetzt ein kleines Zeichen setzen und veranstalten eine Müllsammelaktion.

Bereits bei der jährlich von der Stadt Lorsch organisierten Sammelaktion hatten die Karnevalisten teilgenommen und dabei Spaß gehabt und Erfolge erlebt, informiert N3-Vorsitzender Daniel Helwig. Von daher hat sein Verein jetzt beschlossen, am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 12 Uhr die Aktion zu wiederholen. Vereinsmitglieder, Freunde und andere Interessierte sind eingeladen, sich zu beteiligen. Treffpunkt ist an der Vereinshalle am Ende der Lagerhausstraße. In Kleingruppen machen sich die Aktiven dann auf den Weg. Zum Abschluss steht ein kleiner Imbiss bereit. Um diesen besser planen zu können, sollten sich alle Interessierten im Vorfeld beim N3-Vorstand melden. chm

