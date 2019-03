Fastnachtstreiben, Ball und Heringsessen

Lorsch.Für die Närrischen Drei (N3) stehen die nächsten Saisonhöhepunkte an: Wer die Tänze der Kinder- und Jugendgruppen sehen möchte, hat dazu beim Fastnachtstreiben am morgigen Samstag, 2. März, die Gelegenheit, wenn am Vereinshaus eine Bühne im Freien aufgebaut sein wird. Vorher, um 11.11 Uhr, stürmen die Närrischen Drei mit Vorsitzendem Daniel Helwig gemeinsam mit anderen Lorscher Fastnachtskorporationen das alte Rathaus; danach ist für Essen, Trinken, Musik und Tanzdarbietungen rund ums Vereinshaus bestens gesorgt.

Wer selbst tanzen möchte, ist beim Rosenmontagsball der N3 im Paulusheim (4. März, ab 20.11 Uhr) richtig. Für die Fastnachtsparty unter dem Motto „Im Land der Träume“ gibt es derzeit Karten im Vorverkauf im Ausstattungshaus Dorn in der Bahnhofstraße. Die N3 nehmen außerdem am Fastnachtsgottesdienst am Sonntag, 3. März, um 10 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nazarius teil. Auch treten sie bei den Fastnachtsumzügen in Bürstadt (3. März) und Lorsch (Fastnachtsdienstag, 5. März) in großer Zahl in Aktion. Den Abschluss der Kampagne bildet ein Heringsessen in der Gaststätte „Zum Sportpark“ im Ehlried. chm

