Lorsch.Ob beruflich oder privat: Tag für Tag sind wir gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Fehlentscheidungen lassen sich reduzieren, indem man die eigene Entscheidungsfähigkeit optimiert.

Techniken und Intuition helfen

Ein Seminar der Kreisvolkshochschule stellt Teilnehmern dafür eine Technik vor, bei der es auf das Zusammenspiel der linken Gehirnhälfte, wo Logik und Vernunft angesiedelt sind, und der für Kreativität und Gefühl zuständigen rechten Hemisphäre ankommt.

Der Referent geht im Seminar auch auf die besondere Rolle der Intuition ein. Das Seminar läuft am Dienstag kommender Woche (15.) von 19.30 bis 21.30 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch.