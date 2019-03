Feldpost aus Lorsch

Lorsch.Ein Vortrag über Feldpost von Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in Lorsch und Kleinhausen stationiert waren, findet am Freitag, 29. März, um 19 Uhr im Nibelungensaal des Alten Rathauses statt. Thilo Figaj geht dabei der Frage nach, wo genau die Thüringer Landwehr aus dem Lorscher Depot zum Einsatz kam und welches Schicksal der Krieg den Schreibern der Feldpost bereitete.

Mit Ausbruch des Krieges wurde am 2. August 1914 in Gotha das Landwehr-Infanterie-Regiment 82 aufgestellt und sofort an die Westfront verlegt. In Landwehren dienten viele ältere Reservisten-Jahrgänge. Bereits nach einem Kriegsmonat wurde ein weiteres Ersatzbataillon in Schmalkalden ausgehoben, das etwa ab März 1915 in Lorsch und Kleinhausen auf halbem Weg zur Front stationiert wurde.

Aus Feldpostkarten der Soldaten an Freunde und Familien in Thüringen lässt sich die Stationierungsdauer der Männer rekonstruieren, denen heute einige seltene Ansichten von Lorsch zu verdanken sind. In ihren Nachrichten berichten die Soldaten von ihren kleinen Nöten, von Übungsschießen und -märschen in der Region, Besichtigungen und Impfungen. Am 12. Juni 1915 ging es für die meisten zum Kriegseinsatz nach Frankreich. Sie wurden mit einem Feldgottesdienst verabschiedet. Auch davon sind Fotopostkarten erhalten. Zwei Feldpostnachrichten stammen von Lorschern. Weitere Karten wurden von Verwundeten geschrieben, die im Lazarett des Roten Kreuzes – dem Lorscher Krankenhaus – gepflegt wurden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019