Ferienprogramm für Familien

Lorsch.Morgen ist der letzte Schultag, die Sommerferien beginnen. Die Freude darauf ist diesmal bei vielen natürlich nicht so groß, weil Corona für viele Beschränkungen sorgte und noch immer sorgt. Für diejenigen, die diesmal nicht in den Urlaub fahren, hat das Kulturamt der Stadt ein Projekt erarbeitet, das in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt wurde und dort allseits Zustimmung erfuhr. „Family Tour“ heißt die Aktion, die in Kooperation mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald angeboten wird und sich an Familien richtet.

Konzipiert wurde ein Programm, das sechs Wochen lang Rätselreisespaß verspricht. „Auch wenn den Menschen daheim zunehmend die Decke auf den Kopf fällt – eines können sie immer: Raus in die Natur gehen, den Kopf frei bekommen und sich daran erinnern, dass nicht weit von der eigenen Haustür ein wahres Eldorado an Möglichkeiten existiert, um unsere Landschaft neu zu entdecken“, so Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks. Sie habe deshalb einer Kooperation zugestimmt, als ihr das Kulturamt der Stadt Lorsch das vorschlug.

Im Mittelpunkt des Ferienprogramms steht eine Art digital-analoge Familien-Rallye, bei der Familien wöchentlich Aufgaben lösen. Ein Ziel sei es, dass die teilnehmenden Familien dabei auch gemeinsam die Region erkunden, so Kulturamtsleiterin Gabi Dewald.

„Wir bieten sechs Mal ein jeweils aus vier umfangreichen Aufgaben bestehendes Rätselreisespaßpaket an“, erläutert sie. Es komme darauf an, dass die Familien die Aufgaben gemeinsam lösen. „Richtig oder falsch, gut oder schlecht, Noten, Punkte und Bewertungen – das gibt es aber nicht“, wollen die Organisatoren jeden Anklang an den Schulalltag der letzten Monate vermeiden.

Die Familien sollen vielmehr zusammen Spaß bei der Lösung der Aufgaben haben. Das Alter ist unerheblich, jeder kann mitmachen. Bei der Tour wird gewandert, gebastelt, geradelt, gekocht, gerätselt, gemalt, fotografiert, gespielt und die gesamte Region und manches Erstaunliche und Wissenswerte erkundet.

Zustimmung vom Finanzausschuss

Dirk Sander (SPD) lobte die Idee der Rallye, Matthias Schimpf (Grüne) erklärte, man könne zwar noch keine Erfolgsprognose abgeben, sollte das „spannende Projekt“ in Kooperation mit dem Geopark aber wagen. Es handle sich um eine weitere Reihe von Angeboten, die es bislang noch nicht gab, begrüßte auch Christian Walter (PWL) diese Premiere. Der Geopark sei der richtige Partner dafür. „Um etwas Interessantes zu erleben, muss man nicht immer weit fahren“, fügte Walter an. Dieser Gedanke ginge oft verloren.

Anita Schilz (CDU) gab zu bedenken, dass die große Altersspanne eine Schwierigkeit darstelle. Mit dem Programm Familien zu unterstützen, befürwortete sie aber, denn Familien hätten in der Corona-Krise am stärksten zu leiden gehabt. Ein Vorteil der Kooperation sei es, dass sich die Partner die Kosten teilen, erinnerte Bürgermeister Christian Schönung. Einhellig stimmte der Finanzausschuss zu, dass für das Projekt 2000 Euro aus dem neuen Konto „Kommunale Corona-Hilfe“ bereitgestellt werden. Weitere 2000 Euro übernimmt der Geo-Naturpark.

Die jeweiligen Wochenaufgaben sollen – jeden Sonntagmorgen neu – im Internet abzurufen sein, die Lösungen ausschließlich per E-Mail oder WhatsApp an die Veranstalter zurückgesendet werden. „Die Antworten werden per Handy-Video oder auch Foto an uns geschickt“, erläuterte Dewald das digital-analoge System. Die Informationen seien über den virtuellen Weg in Erfahrung zu bringen, die Lösungen jedoch nur analog möglich.

Verborgene Orte entdecken

Man wolle „Familien an verborgene Orte locken und mit besonderen Geschichten und Themen in unseren 3800 Quadratkilometer großen Geo-Naturpark“ in Berührung bringen, heißt es von Jutta Weber, die sich sicher ist, dass auch Kenner der Region mit der Family-Tour Neues entdecken werden. Lorsch mit seiner Welterbestätte werde dabei immer wieder eine zentrale Rolle spielen. „Und wir hoffen, dass sich Menschen aus dem gesamten Geo-Naturpark an der Family-Tour beteiligen“, so das Vorbereitungs-Team.

Nicht nur die Aufgaben-Pakete, auch die Preise schicken die Familien kreuz und quer durch die Region mit ihrer 500 Millionen Jahre alten Erdgeschichte. Dabei sollen die meisten Ziele möglichst auch mit dem ÖPNV zu erreichen sein, damit auch Familien ohne Auto mitmachen können“, so die Organisatoren.

Der Begriff Familie ist dabei weit gefasst: Jede teilnehmende Familie soll aus mindestens einem Erwachsenen und einem Kind bestehen – alle weiteren Konstellationen sind frei. Die Preise sind stets für maximal sechs Personen ausgelegt. Neben einer wöchentlichen Gewinnauslosung sind alle Teilnehmerfamilien auch noch einmal bei der Ziehung um den Hauptgewinn dabei: eine Woche Ferien in einer Ferienwohnung im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.

Die Family-Tour läuft vom 5. Juli bis zum 16. August. Jeden Sonntag soll es neue Aufgaben für eine Ferienwoche mit Entdeckungen, Herausforderungen und Spaß geben. Jede Woche werden Gewinner-Familien ausgelost, die Hauptpreisziehung findet nach dem 16. August statt. Die Aufgaben sollen ab 5. Juli im Netz zu finden sein, und zwar unter www.familytour.lorsch.de oder www.geo-naturpark.de. sch/red

