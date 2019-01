Ferienspiele gehen mit „Hüttenzauber“ weiter

Lorsch.Mit dem Satz „Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich und brauchbar ist“, warb die städtische Jugendförderung in der Ferienspielbroschüre um die Teilnahme von Kindern beim Programm zwischen den Jahren.

Das stieß aber, so die Leiterin Brunhilde Schieb, nur bedingt auf breite Zustimmung. Es könnte an den langen Ferien gelegen haben, in

...