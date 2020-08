Ferienspielkinder waren der Natur auf der Spur

Lorsch.Zu dem Motto „Natur auf der Spur“ gehörte für die Lorscher Ferienspielkinder auch ein Besuch im Kronberger Opel-Zoo. Tiere sind ein Teil unserer Natur und die Kinder staunten nicht schlecht, was sie da alles beobachten konnten. Erstaunlich war aber auch, an was sie sich einen Tag später erinnerten. Jared (6), der jüngste Teilnehmer zählte auf, was er gesehen hatte: Krokodile, Krustenechsen,

...