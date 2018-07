Anzeige

Lorsch.In die Reihe der Sommerfeste klinkt sich auch der Lorscher Rassegeflügelverein ein. Er lädt am Sonntag, 22. Juli, auf das Vereinsgelände im Lagerfeld ein. Schönes Wetter vorausgesetzt, wird im Freien gefeiert, ansonsten in der Hinkelshalle. Los geht’s bereits um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Zum Mittagessen werden Steaks, Bratwurst, Hackbraten, Pommes frites und Salate angeboten, später ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Torten. Jean Diehl wird musikalisch für Stimmung sorgen. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben und sich an Spielen beteiligen. Am Nachmittag werden die Preise für den Wettbewerb des Luftballon-Weitfliegens vergeben. ml