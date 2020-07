Festgottesdienst für den Pfarrer schon ausgebucht

Lorsch.Michael Bartmann, seit Herbst 2018 Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde Lorsch, kann sein silbernes Priesterjubiläum feiern. Am morgigen Sonntag (5. Juli) wird die 25-jährige Dienstzeit des Geistlichen im Rahmen eines Festgottesdienstes gewürdigt.

Er beginnt um 10 Uhr unter freiem Himmel auf dem Gelände vor der Kirche – und ist bereits ausgebucht. Obwohl in der Corona-Krise inzwischen eine Zahl von bis zu 250 Besuchern erlaubt ist, waren die Plätze bereits am Donnerstag alle vergeben, heißt es aus dem Pfarrhaus auf Anfrage.

Im Rahmen des Gottesdienstes sind mehrere Ansprachen vorgesehen. Auch Besucher aus Mainz werden erwartet. Bartmann, in Bensheim geboren, war vor seiner Tätigkeit in Lorsch Pfarrer in Gemeinden in sowie bei Mainz. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020