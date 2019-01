Feuer prasseln in Lauresham

LORSCH.Mitten in der Winterpause lädt das Experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham an der Welterbestätte Kloster Lorsch zum ersten Thementag des neuen Jahres ein. Am kommenden Sonntag (27.) heißt das Motto „Winter in Lauresham“.

Von 11 bis 17 Uhr gibt es auf dem Areal im Klosterfeld ein passendes Programm. Die Besucher erhalten dabei Antworten auf viele Fragen, zum Beispiel: Wie erlebten die Menschen im Frühen Mittelalter die kalte Jahreszeit? Wie waren ihre Häuser isoliert? Wie haben sie Nahrungsmittel konserviert? Viele Themen für große und kleine Besucher werden spannend und anschaulich im Freilichtlabor Lauresham vermittelt.

Räucherexperimente machen

Auf dem Programm stehen vielfältige Aktionen: Um 11 und 17 Uhr kann man zum Beispiel Wissenschaftlern bei der Erforschung des Raumklimas in einem der Lauresham-Häuser über die Schulter schauen oder auch selbst bei einem großen Räucherexperiment mitmachen, das in dem 2018 neu gebauten Vorratshaus durchgeführt wird.

In den Wohnhäusern des nach Art eines karolingischen Herrenhofes im Mittelalter gestalteten Geländes lodern zudem prasselnde Herdfeuer. Es wird gekocht, erzählt und gearbeitet.

Aufwärmen bei Kaffee und Kuchen

Passend zur Jahreszeit wird es ein besonderes museumspädagogisches Angebot geben – und im Besucherinformationszentrum wird die Möglichkeit geboten, sich bei warmen Getränken und Kuchen aufzuwärmen. red

