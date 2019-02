Feuerwehren sammeln Altpapier

Lorsch/Einhausen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Lorsch und Einhausen führen am kommenden Samstag (23. Februar) die erste Altpapiersammlung des laufenden Jahres durch. Die Bevölkerung wird gebeten, das Papier bis 9 Uhr gut sichtbar an der Hauswand oder auf dem Bürgersteig abzulegen. Die Sammlungen finden bei jeder Witterung statt.

In Lorsch kann Altpapier auch in den Containern am alten Feuerwehrhaus

...