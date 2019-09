Fiel die Kuh um, gab‘s Strafsekunden

Lorsch.Das Schubkarren-Rennen zur Lorscher Kerwe hat eine gewisse Tradition. Kam es früher darauf an, die schnellste Zeit zu haben und möglichst wenig Wasser aus einem Eimer zu verlieren, so wurde das in diesem Jahr geändert. Statt eines gefüllten Wassereimers war die Schubkarre dekoriert mit Tabakblättern und einem Holzgestell. Darauf wurden Plüsch-Kuh Nelly mit ihrem Kälbchen postiert. Jetzt kam es

...