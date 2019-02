Fit für die Büro-Arbeit

Lorsch.Die tägliche Arbeit im Büro wird durch den Einsatz von MS Office effizienter. Mit den Programmen Word, Excel und Outlook lassen sich die meisten Bürotätigkeiten abdecken.

Wie man diese Programme sinnvoll einsetzt und die Daten zwischen ihnen austauscht, vermittelt ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße. Inhalt des Kurses sind das Erstellen von Geschäftsbriefen mit Word, das Arbeiten mit Dokumentvorlagen, das Erzeugen von Serienbriefe, das Durchführen von Berechnungen mit Excel, die Dokumentenverwaltung, das Senden und Empfangen von Nachrichten in Outlook sowie die Kontakt- und Terminverwaltung.

Der Kurs läuft fünfmal montags, ab dem 18. Februar, jeweils in der Zeit von 18 bis 21 Uhr im Haus Löffelholz, Römerstraße 16, in Lorsch. Für die Teilnahme sind Windows- und Word-Grundkenntnisse erforderlich. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter 06251 17296-18 oder www.kvhs-bergstrasse.de.

