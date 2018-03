Flohmarkt in der Siemens-Halle

Lorsch.Die Reihe der Flohmärkte für das Jahr 2018 in Lorsch setzt der Verein „Rund ums Kind“ fort. Er lädt alle Eltern und Großeltern für Samstag, 10. März, zum Basar ein. Verkaufszeit ist von 13 bis 15 Uhr in der Siemens-Halle. Schwangere werden mit einer Begleitperson bereits ab 12 Uhr eingelassen. Das Besondere an dem Basar, der nicht zum ersten Mal in Lorsch durchgeführt wird, sind die sortierte

...

Sie sehen 41% der insgesamt 990 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.03.2018